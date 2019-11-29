Общество

В России могут отменить оценку воздействия промышленности на окружающую среду

Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Альбина Дударева рассказала «Известиям», что Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которое было утверждено в мае 2000 года Госкомитетом РФ по охране окружающей среды, может быть отменено в ближайшее время в результате «регуляторной гильотины».

Она объяснила, что 4 декабря завершится независимая антикоррупционная экспертиза постановления кабмина, разработанного Минприроды. Этот документ и отменит действие Положения, которое регулировало процедуру оценки экологического воздействия новых промышленных объектов на внешнюю среду.

Помимо этого, Администрация президента России (АП) подготовила отрицательное заключение на законопроект правительства «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и иные законодательные акты РФ», который должен был заменить собой Положение. Соответствующий документ появился в распоряжении «Известий».

В поручении президента России Владимира Путина, по которому правительство разрабатывало законопроект, говорилось о необходимости введения государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов. Главной задачей инициативы было обязать бизнес оценивать расположение строящегося объекта с учетом экобезопасности, привлекая к этому квалифицированных специалистов.

В АП решили, что поручение Путина в разработанном документе «фактически не реализуется», так как в нем ничего не говорится об инвестиционных проектах и государственной экологической экспертизе материалов обоснования деятельности — поэтому администрация не может поддержать такой документ.

Эта ситуация вызвала беспокойство в СПЧ и Общественной палате, где заявили о необходимости разработки нового документа и сохранения у россиян права на получение достоверной информации об экологических последствиях.