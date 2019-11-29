Общество

В 6 районах Псковской области сняли карантин по золотистой картофельной нематоде

Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям упразднили карантинные фитосанитарные зоны, установленные по золотистой картофельной нематоде, в 167 личных подсобных хозяйствах Псковской области.

«Государственными инспекторами управления, в результате проведенных обследований земельных участков общей площадью более 30 гектаров на территории Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Псковского, Пушкиногорского и Пыталовского районов установлена ликвидация очагов золотистой картофельной нематоды, - отметили в ведомстве - Это карантинный объект, входящий в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации».

Также в ведомстве добавили, что территориальное управление Россельхознадзора упразднило карантинные фитосанитарные зоны и отменило карантинный фитосанитарный режим.

Напомним, золотистая картофельная нематода является основным вредителем картофеля в условиях умеренного климата. Уровень вреда, особенно по отношению к весу выращенных клубней, зависит от численности яиц нематоды в единице почвы. Подсчитано, что каждые 20 яиц на грамм почвы вызывают потери до 2 тонн картофеля с каждого гектара. При повторных посевах, когда численность нематод повышается до очень высокого уровня, потери урожая могут достигать 80 %.