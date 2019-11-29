Общество

Больше путешествовать, быть здоровым и сделать ремонт в квартире - самые заветные желания россиян в Новом году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню заказов подарков Деду Морозу опросил пользователей социальных сетей и выявил самые заветные желания россиян в новом 2020 году.

4 декабря - День заказов подарков и написание писем Деду Морозу. Обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.



Больше путешествовать по стране, быть всегда здоровым и сделать ремонт в квартире больше всего хотят россияне в 2020 году.



По результатам опроса Tvil.ru, за желание лучше узнать Россию проголосовало 27,78% россиян.



На втором месте - вылечиться и быть всегда здоровым хотят 23,3% опрошенных. Изменить интерьер в доме в следующем году планирует 14,4% россиян - третье место.



Далее в списке новогодних желание расположились в следующем порядке: встретить свою вторую половинку и побороть свои страхи, сделав что-то необычное, например, прыгнуть с парашютом (набрали по 7,78%), стать стройняшкой к началу летнего отпуска-2020 (6,67%), пойти учиться и выучить иностранные языки (по 5,56%). Всего 1% россиян загадают на Новый год научиться вкусно и полезно готовить.



Рейтинг подготовлен путем опроса в социальных сетях.