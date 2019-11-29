Общество

Власти Псковского района обсудили с инвалидами вопросы создания доступной городской среды

3 декабря, в Международный день инвалидов, глава Псковского района Наталья Федорова провела рабочую встречу, посвященную вопросам создания доступной городской среды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, на встрече присутствовали председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, начальник территориального отдела Псковского района комитета по социальной защите Псковской области Марина Сафонова и руководители общественных организаций инвалидов Псковской области Федор Постнов и Николай Петров.

В ходе обмена мнениями участники встречи обсудили методы, подходы и принципы создания доступной городской среды при жилищном строительстве. В частности, председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» депутат Псковской городской Думы Федор Постнов обратил внимание присутствующих на основные требования, которые должны быть созданы для представителей самых различных маломобильных групп при строительстве многоквартирного жилья и благоустройстве территории. Кроме этого, он подчеркнул, что представители маломобильной группы населения всегда выражают готовность оказывать консультационную помощь по созданию доступной среды на всех этапах строительства, от проекта до принятия готовых объектов.

Данная постановка вопроса нашла полное понимание у руководителей исполнительной и законодательной власти муниципального образования. Глава района Наталья Федорова, подводя итог состоявшейся встречи, также отметила важность общественного обсуждения реализуемых проектов и учет мнений и предложений при формировании комфортной городской среды в населенных пунктах Псковского района.