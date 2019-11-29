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Общество

Кадастровая палата проведет всероссийский день приема граждан

04.12.2019 15:01|ПсковКомментариев: 0

В день Конституции РФ, 12 декабря 2019 года, в рамках Общероссийского дня приема граждан Федеральная кадастровая палата проведет для россиян консультации по вопросам недвижимости. Специалисты учреждения со всей страны окажут консультационную поддержку жителям каждого региона России – от Калининграда до Чукотки.

В общероссийский день приема граждан специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающиеся учетно-регистрационной сферы и сделок с недвижимостью. Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Сотрудники Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости, а также сформировать необходимый пакет документов для проведения сделки.

 «Формат личного приема позволяет реализовать конституционное право гражданина на личное обращение и получение оперативной информации по интересующему спектру вопросов. Консультации помогают гражданам быстро найти решения насущных проблем и получить официальные разъяснения. В ходе консультирования зачастую выясняется, что вопросы, которые казались посетителям чрезвычайно трудными, на самом деле легко разрешимы», - говорит директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Получить личную консультацию специалиста в Общероссийский день приема граждан можно по предварительной записи или в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Информация о месте проведения единого приема граждан доступна на портале Кадастровой палаты в блоке соответствующего региона. 

Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно в День Конституции Российской Федерации начиная с 12 декабря 2013 года. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-936 в этот день с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени все желающие могут получить бесплатные консультации представителей государственных структур и органов власти во всех регионах России.

«Изменения законодательства в сфере недвижимости, происходит часто, - отметила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. -  Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к определенной ситуации, нужна консультация специалистов, поэтому мы тоже принимаем участие в общероссийском дне приема граждан».

В Псковской области сотрудники региональной Кадастровой палаты будут проводить прием граждан совместно с Управлением Росреестра. В рамках общероссийского дня приема граждан можно будет получить консультации от следующих специалистов:

от Ирины Ояотс, начальника отдела обработки документов и учетных действий;

от Натальи Смолковской, начальника отдела  подготовки сведений;

от Валентины Ивановой, начальник межрайонного отдела.

Мероприятие будет проходить 12 декабря на базе Управления Росреестра по Псковской области (г. Псков, ул.Рабочая, 11) с 12.00 до 20.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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