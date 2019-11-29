Общество

Псковички рассказали о своем опыте суррогатного материнства

Суррогатное материнство в последнее время набирает все большую популярность. Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями в 2013 году только благодаря суррогатной маме. Сергей Лазарев и Филипп Киркоров стали папами, а Алёна Апина - мамой. В исполнении их мечты о детях также заслуга женщин, согласившихся стать суррогатными мамами. Но к таким услугам прибегают не только известные люди. Три псковички рассказали о своем опыте суррогатного материнства.

Кто-то пошел на это ради денег, кто-то просто хотел помочь своим близким. Женщины рассказали, через что им пришлось пройти, хотят ли они повторить этот опыт, что было самое страшное и сколько платят за то, чтобы стать временной мамой.

Оказалось, что на суррогатном материнстве можно заработать большие деньги, но какой ценой?

Подробнее читайте на ЦДИ>>