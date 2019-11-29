Общество

Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формированию современной городской среды» проходит в Пскове

Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формированию современной городской среды» проходит сегодня, 4 декабря, в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проводит заседание глава администрации города Александр Братчиков. В повестку внесены четыре вопроса, в том числе о ходе исполнения контрактов по благоустройству дворовых территорий.

По данным УГХ, в плановом режиме город близится к завершению контрактов, заключенных в рамках программы. Из федерального и областного бюджетов на реализацию программы в текущем году выделено 63 млн рублей, в том числе 8,5 млн рублей - на благоустройство дворов. Еще 55 млн рублей предусмотрено на благоустройство общественных территорий. Все средства расконтрактованы. Последним заключен контракт на благоустройство сквера на Технической, 14 - задержка связана с тем, что конкурс до этого объявлялся еще два раза.

В полном объеме благоустроена территория с детским игровым комплексом «Корабль» во дворах на Рижском проспекте. На финишной стадии идет благоустройство прилегающей территории. Подрядчик по внутренним причинам срывал контракт и был штрафован. После устранения им дефектов будет назначена приемочная комиссия. Согласовательные процедуры проходит проектно-сметная документация на благоустройство парка на Сиреневом бульваре.

В полном объеме сделано наружное освещение территории между школой №24 и детским садом №48, завершается благоустройство. В сквере на улице Труда и Энтузиастов активно идет монтаж наружного освещения. В целом работы в сквере задержались не по вине подрядчика из-за длительных сроков поставки оборудования.

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов в очередной раз призвал не забывать о доступной среде при составлении проектно-сметной документации на благоустройство городских территорий.

Кроме того, по итогам обсуждения вопроса принято решение на этапе подготовки проектно-сметной документации по благоустройству дворов и общественных территорий активно привлекать к обсуждению сотрудников ГИБДД, поскольку зачастую проекты предусматривают установку искусственных неровностей и вопросы, связанные с обеспечением сквозного проезда.