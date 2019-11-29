Общество

Власти: Псковичи хотят благоустраивать свои дворы, но не хотят участвовать в софинансировании работ

Псковичи хотят благоустраивать свои дворы, но не хотят участвовать в софинансировании работ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация была озвучена на сегодняшнем заседании комиссии по осуществлению контроля за реализации муниципальной программы «Формированию современной городской среды».

В ходе рассмотрения вопроса о реализации программы в части благоустройства дворов в 2020 году по заявкам горожан представитель УГХ доложила, что всего в управление от жителей поступило 70 заявок. По вопросам участия в программе проведено «нескончаемое» количество консультаций и устной и письменной форме.

В общем числе поданных заявок 5 касаются благоустройства территорий общего пользования, остальные - благоустройства дворов. Для того, чтобы участвовать в программе, у собственников должен быть избран способ управления домом и совет дома.

5 заявок предусматривают минимальное благоустройство территорий - освещение, установка урн, скамеек. Все остальные поданные заявки предусматривают допперечень работ, проведение которого требует согласия граждан на софинансирование работ в объеме не менее 20%. «Но в основном вопрос софинансирования не рассматривался. Поэтому если будет принято решение о благоустройстве, мы повторно будем обращаться к инициативным группам, чтобы решали вопрос о софинансировании. Или они решают вопрос о софинансировании, или мы выполняем только минимальный перечень благоустройства», - отметила представитель УГХ.

Также сегодня на заседании говорилось, что не все инициативные группы успели подать заявки на участие в программе по формированию городской среды. По итогам обсуждения вопроса принято решение продлить прием заявок до 1 марта 2020 года.