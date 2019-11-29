Общество

Около 59 млн рублей получит Псков из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году

Около 59 млн рублей получит Псков в виде субсидий из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация была озвучена на сегодняшнем заседании комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формированию современной городской среды» в рамках рассмотрения вопроса о согласовании адресного перечня объектов, подлежащих ремонту в 2020 году за счет субсидий.

По словам представителей УГХ Пскова, имеется предварительное извещение из областного комитета по строительству, где до Пскова доводится сумма субсидий 58 млн 870 тыс рублей. Из них, как было предварительно решено на сегодняшнем заседании, порядка 40 млн рублей будет затрачено на благоустройство общественных территорий. В приоритете будут сквер на проспекте Энтузиастов (объем затрат около 35 млн рублей) и сквер на Технической, 14 (4,6 млн рублей). «Это два объекта, обязательства по которым должны быть выполнены в 2020 году», - подчеркнул глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Оставшаяся сумма будет потрачена на благоустройство дворов.