Общество

Каждый пятый из поколения Z утверждает, что никогда не верил в Деда Мороза

Более 20% представителей поколения Z утверждают, что никогда не верили в Деда Мороза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опросил родителей и выяснил, верят ли их дети в Деда Мороза и до какого возраста сохраняли веру в сказочного персонажа они сами. В опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

Чаще остальных утверждали, что их ребенок верит в Деда Мороза, родители 4-летних детей (93%). Вера в чудеса уходит вместе с детством: среди родителей 12-летних сыновей и дочерей о том, что их дети верят в Дедушку, говорят лишь 36%.



Superjob предложил 3000 россиян вспомнить, до какого возраста они сами верили в Деда Мороза. Удивительно, но 16% опрошенных утверждают, что «никогда не верили в седого старика». В 4 года расстались со сказкой 9%, в 5 лет — 10%, в 6 и 7 лет — еще по 9% респондентов. С 9 до 12 лет утратили веру в чудеса 14% опрошенных. 8% продолжали верить и после 13-летия: «У меня было самое счастливое детство!», — комментируют они.



Женщины в детстве верили в Деда Мороза дольше мужчин. Больше всего тех, кто никогда не верил в Дедушку, — среди молодежи до 24 лет (22%). Россияне старше 45 лет чаще всего утверждали, что верили в сказку до 13 лет и дольше (11%). «До сих пор верю!» — уверяют они.