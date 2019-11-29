Общество

В ИК-4 состоялось совещание по комплектованию кадрового состава учреждения

На общем собрании личного состава начальник исправительного учреждения Сергей Князев довел до подчиненных основные положения действующего законодательства о правах и социальных гарантиях сотрудников и членов их семей, а также заслушал доклады начальников отделов и служб о проводимой работе в сфере комплектования кадров и культурно-досуговой работы с личным составом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе мероприятия руководитель учреждения обратил особое внимание на формирование в коллективе отношений, основанных на принципах уважения, внимания и взаимной поддержки.

В заключение совещания перед личным составом учреждения выступил сотрудник воспитательного отдела Игорь Бусько, который до недавнего времени проходил службу в органах безопасности дорожного движения Псковской области. Имея немалый стаж службы, он довел до присутствующих информацию об особенностях эксплуатации автотранспорта в различных дорожных условиях и мерах безопасности при вождении в зимний период.

Кроме того, Игорь Бусько акцентировал внимание слушателей на необходимости использования пешеходами в темное время суток световозвращателей, а также обязательное применение специальных детских удерживающих устройств при вождении автомобиля.