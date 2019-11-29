Общество

Вопрос с освещением микрорайона Паневик пытаются решить городские власти

Городские власти будут решать, что делать с освещением микрорайона Паневик на Запсковье, жители которого вынуждены жить практически в полной темноте. Жители микрорайона давно жалуются на отсутствие освещения, которого нет уже около трех лет, пишет «МК в Пскове».

«Мы с 2016 года вынуждены бороться за нормальную жизнь в нашем небольшом районе города. С 2016 года у нас отключили уличное освещение, которое в темное время суток нам жизненно необходимо для нормального образа жизни. В нашем районе живет много семей с детьми, которые возвращаются вечером с учебы в неосвещенный район», - написала жительница микрорайона Елена Егорова на официальном сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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Как сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, быстро решить проблему оказалось непросто. Дело в том, что сети наружного освещения, установленные там несколько лет назад, не принадлежат ни энергетической компании, ни муниципальному образованию «Город Псков».

Принять их в муниципальную собственность невозможно, так как нет необходимой технической документации. Глава города Елена Полонская поручила подготовить необходимые документы, чтобы совместно с энергетиками решить проблему. Точные сроки, когда появится свет на улицах Паневика, пока не ясно.