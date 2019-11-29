Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Путь к сердцу машины
Мембранные сапоги Nordman
Монобизнес vs. многопрофильность
Где отпраздновать корпоратив?
Господдержка для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Старые Новые Песни - 2
 
 
 
ещё Общество 29.11.2019 17:426 Псковские медиа: Кому нужна свобода слова? 04.12.2019 16:060 17,5 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили псковские пограничники в грузовом поезде 04.12.2019 15:350 Фильм «Волонтеры будущего» покажут псковским подросткам 04.12.2019 15:030 В следующем году три псковских улицы ждет реконструкция 04.12.2019 15:010 Кадастровая палата проведет всероссийский день приема граждан 04.12.2019 14:561 Псковские антимонопольщики с нетерпением ждут торгов на вывоз и утилизацию ТКО в 2020 году
 
 
 
Самое популярное 03.12.2019 14:366 Полиция установила подозреваемых в жестоком нападении на школьника в Любятово 02.12.2019 21:252 Круче королевы: кто в чем пришел на «Мисс Псков» 03.12.2019 11:179 Иван Штылин покинул пост руководителя областного комитета по спорту 03.12.2019 17:394 Псков в этом году украсит не одна, а две елки 03.12.2019 11:330 Гостиница открылась на железнодорожном вокзале Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские антимонопольщики с нетерпением ждут торгов на вывоз и утилизацию ТКО в 2020 году

04.12.2019 14:56|ПсковКомментариев: 2

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала, смогут ли псковский «мусорный» регоператор (ООО «Экопром»), а также компании «Мехуборка СПБ» и «Мехуборка КЗН» избежать уплаты штрафа в размере почти 60 млн рублей.

Ранее сообщалось, что все три компании признаны виновными по п. 1 ч.1 ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции», а именно в реализации сговора организатора торгов и участников торгов на транспортировку ТКО на территории Псковской области. По мнению ФАС, данный сговор позволил установить на территории региона завышенный тариф на вывоз и сбор ТКО. При этом «завышенные суммы аккумулируются не на счете регоператора, а на счетах "Мехуборки СПБ" и "Мехуборки КЗН"», то есть эти суммы не могут быть потрачены на обязательства регоператора перед населением и хозяйствующими субъектами».

По мнению Ольги Милонаец, вред, который наносит картельный сговор между компаниями, сопоставим с деятельностью оргпреступных групп, и 60 млн рублей - «самая малая кровь, которой они могли отделаться». Такую большую сумму штрафов гостья студии объяснила тем, что это достаточно крупные компании, зарегистрированные в крупном городе и имеющие большой оборот на рынке. «Все у них хорошо. Были бы они бедные и несчастные, штрафы были бы другими», - пояснила Ольга Милонаец. Кроме того, по ее словам, реализовав «схему» на торгах, эти компании заняли монопольное положение на псковском «мусорном» рынке, хотя в предыдущие годы эту деятельность на территории региона вели порядка 20 компаний.

Руководитель ведомства напомнила, что УФАС направил в комитет по тарифам и энергетике Псковской области предписание, согласно которому также установлен факт установления завышенного тарифа на 2019 год и обязанности установить обоснованный тариф на 2020 год за минусом незаконных сумм, включенных в тариф 2019 года.

Кроме того, по ее словам, сделаны выводы о том, что при отборе транспортных компаний по вывозу ТКО все от начала и до конца было сделано в пользу группы компаний «Мехуборка». «Это тот самый сговор, который убивает нашу экономику», - отметила Ольга Милонаец и выразила надежду, что в тарифном комитете услышат антимонопольщиков.

«Естественно в такой ситуации мы не можем просто погрозить пальцем, потому что мы усмотрели в этом незаконное получение дохода с населения. И раз уж вы реализовали схему, и не получилось ее скрыть, заплатите штраф. «Больше всего меня в этой схеме поразило, когда выиграли контракт на перевозку ТКО и перепродали его. Что здесь еще можно обсуждать? Настолько очевидно все сделано! Даже 5% работ себе не оставлено. Можно вообще больше никаких аргументов не приводить», - отметила Ольга Милонаец.

Проблема качества оказания услуг по обращению с ТКО в Псковской области, на ее взгляд, тоже истекает из транспортных контрактов. «В них должно быть написано, где, у кого и как часто вывозить отходы, а контракты «пустые». А раз так, значит компании вывозят на свой страх и риск», - пояснила она.

Теперь, по словам Ольги Милонаец, управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области с нетерпением ждет новых торгов на вывоз и утилизацию ТКО на 2020 год. Одни торги - по Пскову - уже объявлены, и уже поступила жалоба. Уже при первом просмотре видно, что практически ничего не изменилось. Это демарш, протест или «мы правы, потому что правы»?», - отметила гостья студии, подчеркнув, что реакция антимонопольщиков на этот счет будет, как всегда, предсказуемой.

Кроме того, Ольга Милонаец согласилась с мнением министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, который в одном из интервью сказал: «не надо пугать тем, что регоператор ТКО встанет и уйдет - у нас в стране достаточно компаний, которые могут подхватить эти функции».

Ольга Милонаец также прокомментировала вероятность того, что оштрафованные на 60 млн рублей компании смогут избежать уплаты штрафов. «Кто первый придет и признается до вынесения решения по штрафу, тот освобождается вообще», - заключила она.

Теги: #УФАС России по Псковской области #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 430 человек
04.12.2019, 16:180 Искусственные алмазы хотят выращивать в ОЭЗ «Моглино» 04.12.2019, 16:090 Троицкий мост и Рижский проспект приведут в нормативное состояние в 2020 году 04.12.2019, 16:060 17,5 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили псковские пограничники в грузовом поезде 04.12.2019, 15:491 Слухи о смерти «Псковпассажиравтотранса» преувеличены - Борис Елкин
04.12.2019, 15:350 Фильм «Волонтеры будущего» покажут псковским подросткам 04.12.2019, 15:220 Интерес к Молодежному парламенту среди ребят постоянно растет - взгляд изнутри 04.12.2019, 15:193 Надо быть готовым к трудностям передвижения по улице Яна Фабрициуса - Борис Елкин 04.12.2019, 15:080 У великолучанки списали деньги за услуги такси в другом городе
04.12.2019, 15:030 В следующем году три псковских улицы ждет реконструкция 04.12.2019, 15:010 Кадастровая палата проведет всероссийский день приема граждан 04.12.2019, 14:562 Псковские антимонопольщики с нетерпением ждут торгов на вывоз и утилизацию ТКО в 2020 году 04.12.2019, 14:370 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО
04.12.2019, 14:280 Великолукская активистка: Молодежный парламент позволяет «прокачать» полезные навыки 04.12.2019, 14:250 Вопрос с освещением микрорайона Паневик пытаются решить городские власти 04.12.2019, 14:191 Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году 04.12.2019, 14:180 Более 600 таллинских школьников побывали на уроках музейщиков из «Михайловского»
04.12.2019, 14:090 Борис Елкин: Нацпроект БКАД - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области 04.12.2019, 13:550 Клуб дебатов «Истина» станет региональным проектом Молодежного парламента 04.12.2019, 13:431 Каждый пятый из поколения Z утверждает, что никогда не верил в Деда Мороза 04.12.2019, 13:431 Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
04.12.2019, 13:410 В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ 04.12.2019, 13:390 В ИК-4 состоялось совещание по комплектованию кадрового состава учреждения 04.12.2019, 13:271 Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег - Борис Елкин 04.12.2019, 13:240 В Псковской области отремонтирован участок дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы»
04.12.2019, 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 04.12.2019, 13:120 Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове 04.12.2019, 13:070 Неработающий пскович фиктивно зарегистрировал двух украинцев в квартире на улице Юбилейной 04.12.2019, 13:044 Молодой политик о работе Молодежного парламента: Сюда должны идти целеустремленные люди
04.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 04.12.2019, 12:450 Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов 04.12.2019, 12:441 Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства 04.12.2019, 12:230 Более 3 лет в колонии строгого режима проведет великолучанин за удар ножом в спину знакомого
04.12.2019, 12:220 Псковский «Горводоканал»: Рост дебиторской задолженности никак не влияет на размер тарифа 04.12.2019, 12:191 В российских судах запретят одежду с вызывающими надписями 04.12.2019, 12:030 Выставка «Латгальские зарисовки» откроется в Пскове 04.12.2019, 11:580 Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов
04.12.2019, 11:480 Около 59 млн рублей получит Псков из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году 04.12.2019, 11:410 Кремлевская елка и огни новогодней Москвы: присоединяйтесь к праздничному путешествию в сказку 04.12.2019, 11:370 Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству ответит на вопросы псковичей в программе «Подстрочник» 04.12.2019, 11:330 В Печорском районе в текущем году 49 семей подучили сертификаты на материнский капитал
04.12.2019, 11:310 Лауреаты областного фестиваля «Мы из будущего» выступят на гала-концерте в Пскове 04.12.2019, 11:233 Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.12.2019, 11:171 Власти: Псковичи хотят благоустраивать свои дворы, но не хотят участвовать в софинансировании работ 04.12.2019, 11:160 Очередной великолучанин обманут мошенниками
04.12.2019, 11:110 Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формированию современной городской среды» проходит в Пскове 04.12.2019, 11:020 Невельским районным судом осужден гражданин из Средней Азии за незаконное пересечение границы 04.12.2019, 10:573 Фотофакт: В администрацию Псковской области настойчиво пытались проникнуть без пропуска 04.12.2019, 10:500 Четыре упаковки рыбы не дали похитить девушке из магазина псковские росгвардейцы
04.12.2019, 10:460 Власти Псковского района обсудили с инвалидами вопросы создания доступной городской среды 04.12.2019, 10:260 Экс-губернатор Псковской области станет гостем программы «Гайд-парк» 04.12.2019, 10:150 Отопительный сезон: Памятка для псковичей по вопросам качества предоставления коммунальных услуг 04.12.2019, 10:070 Псковички рассказали о своем опыте суррогатного материнства
04.12.2019, 09:580 Псковские налоговики: Мы можем оперативно выявлять «фирмы-однодневки» при помощи специальной программы 04.12.2019, 09:410 Полиция: У избитого в Любятово подростка произошел конфликт с ранее знакомыми ровесниками 04.12.2019, 09:340 Пенсионерка на «ВАЗе» съехала в кювет в Стругокрасненском районе 04.12.2019, 09:300 Булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на улице Максима Горького
04.12.2019, 09:261 В Госдуме предложили демонтировать все кондиционеры на исторических зданиях 04.12.2019, 09:091 Фотофакт: Новогодний мост 04.12.2019, 09:020 Больше путешествовать, быть здоровым и сделать ремонт в квартире - самые заветные желания россиян в Новом году 04.12.2019, 08:410 Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в субботу
04.12.2019, 08:350 Кадастровая палата по Псковской области приглашает на бесплатные консультации 6 декабря 04.12.2019, 08:270 В 6 районах Псковской области сняли карантин по золотистой картофельной нематоде 04.12.2019, 08:244 Стоимость оливье в 2019 году подорожала на 4,6% 04.12.2019, 08:180 В России могут отменить оценку воздействия промышленности на окружающую среду
04.12.2019, 08:120 В Госдуме назвали дату появления электронных трудовых книжек 04.12.2019, 00:150 В Пскове прошел митинг в честь Дня неизвестного солдата. ФОТО 03.12.2019, 23:480 Лучшим в воздушно-десантных войсках стал 104-й полк 76-й дивизии 03.12.2019, 23:390 В Белгородской области взорвался жилой дом
03.12.2019, 23:282 Пассажиров псковского автобуса №22 высадили из-за закончившегося топлива. ФОТО 03.12.2019, 22:582 В Пскове оштрафовали водителя, дважды ударившего по лицу полицейского 03.12.2019, 22:465 «Единая Россия» провела неделю приемов граждан 03.12.2019, 22:144 Губернатор Псковской области пообещал содействовать в защите интересов педагогов
03.12.2019, 21:152 Подозреваемый в нападении на псковского полицейского гражданин Киргизии предстанет перед судом 03.12.2019, 20:4522 Реплика Донецкого: Почему не вопит ВООПИиК? 03.12.2019, 20:247 В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов 03.12.2019, 19:573 Зампредседателя Молодежного парламента: Мы ждем тех, кто хочет работать на благо своего региона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.