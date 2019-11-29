Общество

Псковские антимонопольщики с нетерпением ждут торгов на вывоз и утилизацию ТКО в 2020 году

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала, смогут ли псковский «мусорный» регоператор (ООО «Экопром»), а также компании «Мехуборка СПБ» и «Мехуборка КЗН» избежать уплаты штрафа в размере почти 60 млн рублей.

Ранее сообщалось, что все три компании признаны виновными по п. 1 ч.1 ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции», а именно в реализации сговора организатора торгов и участников торгов на транспортировку ТКО на территории Псковской области. По мнению ФАС, данный сговор позволил установить на территории региона завышенный тариф на вывоз и сбор ТКО. При этом «завышенные суммы аккумулируются не на счете регоператора, а на счетах "Мехуборки СПБ" и "Мехуборки КЗН"», то есть эти суммы не могут быть потрачены на обязательства регоператора перед населением и хозяйствующими субъектами».

По мнению Ольги Милонаец, вред, который наносит картельный сговор между компаниями, сопоставим с деятельностью оргпреступных групп, и 60 млн рублей - «самая малая кровь, которой они могли отделаться». Такую большую сумму штрафов гостья студии объяснила тем, что это достаточно крупные компании, зарегистрированные в крупном городе и имеющие большой оборот на рынке. «Все у них хорошо. Были бы они бедные и несчастные, штрафы были бы другими», - пояснила Ольга Милонаец. Кроме того, по ее словам, реализовав «схему» на торгах, эти компании заняли монопольное положение на псковском «мусорном» рынке, хотя в предыдущие годы эту деятельность на территории региона вели порядка 20 компаний.

Руководитель ведомства напомнила, что УФАС направил в комитет по тарифам и энергетике Псковской области предписание, согласно которому также установлен факт установления завышенного тарифа на 2019 год и обязанности установить обоснованный тариф на 2020 год за минусом незаконных сумм, включенных в тариф 2019 года.

Кроме того, по ее словам, сделаны выводы о том, что при отборе транспортных компаний по вывозу ТКО все от начала и до конца было сделано в пользу группы компаний «Мехуборка». «Это тот самый сговор, который убивает нашу экономику», - отметила Ольга Милонаец и выразила надежду, что в тарифном комитете услышат антимонопольщиков.

«Естественно в такой ситуации мы не можем просто погрозить пальцем, потому что мы усмотрели в этом незаконное получение дохода с населения. И раз уж вы реализовали схему, и не получилось ее скрыть, заплатите штраф. «Больше всего меня в этой схеме поразило, когда выиграли контракт на перевозку ТКО и перепродали его. Что здесь еще можно обсуждать? Настолько очевидно все сделано! Даже 5% работ себе не оставлено. Можно вообще больше никаких аргументов не приводить», - отметила Ольга Милонаец.

Проблема качества оказания услуг по обращению с ТКО в Псковской области, на ее взгляд, тоже истекает из транспортных контрактов. «В них должно быть написано, где, у кого и как часто вывозить отходы, а контракты «пустые». А раз так, значит компании вывозят на свой страх и риск», - пояснила она.

Теперь, по словам Ольги Милонаец, управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области с нетерпением ждет новых торгов на вывоз и утилизацию ТКО на 2020 год. Одни торги - по Пскову - уже объявлены, и уже поступила жалоба. Уже при первом просмотре видно, что практически ничего не изменилось. Это демарш, протест или «мы правы, потому что правы»?», - отметила гостья студии, подчеркнув, что реакция антимонопольщиков на этот счет будет, как всегда, предсказуемой.

Кроме того, Ольга Милонаец согласилась с мнением министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, который в одном из интервью сказал: «не надо пугать тем, что регоператор ТКО встанет и уйдет - у нас в стране достаточно компаний, которые могут подхватить эти функции».

Ольга Милонаец также прокомментировала вероятность того, что оштрафованные на 60 млн рублей компании смогут избежать уплаты штрафов. «Кто первый придет и признается до вынесения решения по штрафу, тот освобождается вообще», - заключила она.