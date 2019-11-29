Общество

В следующем году три псковских улицы ждет реконструкция

Разрабатывается проектная документация по реконструкции дорог в районе улиц Западная - Кузбасской дивизии - Байкова. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, эти улицы будут дублером Рижского проспекта и улицы Коммунальной, а также соединят город с Псковским районом.

«Это очень важный объект, он убьет сразу много зайцев», - прокомментировал Борис Елкин.

Он выразил уверенность, что реконструкция улицы Кузбасской дивизии поможет решить проблему с автобусным сообщением в районе улиц Владимирская - Никольская.

По словам Елкина, от жителей данных улиц поступают жалобы по данному вопросу.

Проект реконструкции улиц Западная - Кузбасской дивизии - Байкова также предполагает устройство остановок и пешеходных переходов.

«Надеюсь, что в ближайшее время начнем реконструкцию. Это процесс непростой и продолжительный по времени. Мало просто найти денежные средства, нужно еще качественно построить», - подытожил Борис Елкин.