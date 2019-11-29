Общество

Фильм «Волонтеры будущего» покажут псковским подросткам

8 декабря в 12.30 состоится показ фильма «Волонтеры будущего». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, показ проводится в основном для подростковой аудитории.

Он пройдет в рамках акции «День доброй воли» в библиотеке «Центр детского чтения».

В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны, используют социальные сети для распространения идей добра и созидательной энергии.

Показ бесплатный.

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