Общество

17,5 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили псковские пограничники в грузовом поезде

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», куда на выездное направление прибыл грузовой состав, следовавший в сопредельное государство. При оформлении грузового поезда пограничники выявили признаки, указывающие на несанкционированное проникновение в один из опломбированных выгонов с химическими удобрениями.

В результате проведенного дальнейшего досмотра бункерного вагона пограничники совместно со специалистами контрольных служб извлекли из сыпучего груза порядка 17,5 тысяч пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства.

По предварительной оценке общая стоимость выявленной партии составила более 800 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.