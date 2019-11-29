Общество

Военная прокуратура Псковского гарнизона готова к проведению общероссийского дня приема граждан

В военной прокуратуре Псковского гарнизона 12 декабря состоится общероссийский день приема граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Военной прокуратуре Псковского гарнизона, в период с 12.00 до 20.00 граждане имеют возможность обратиться любым доступным способом с заявлением о нарушении закона в военную прокуратуру Псковского гарнизона, в том числе лично по адресу: г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 9, телефон (факс): 8(8112) 74-83-06.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Кроме того возможно направление обращений в электронной форме по электронному адресу: 0708@gvp.rsnet.ru.