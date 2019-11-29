Общество

Глава Пскова Елена Полонская вошла в Совет муниципальных образований Псковской области

В Городском культурном центре Пскова в среду, 4 декабря, состоялось заседание Общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». На собрании присутствовали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, глава города Пскова Елена Полонская, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова, главы муниципальных районов, городских и сельских поселений. Собрание прошло под руководством заместителя председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», главы Палкинского района Евгения Седова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в связи с недавними выборами главы города Пскова на повестке стоял вопрос о доизбрании членов в правление ассоциации. Единогласно было принято решение включить в состав ассоциации главу Пскова Елену Полонскую. «Надеюсь, активно включитесь в работу ассоциации, и будем работать на благо жителей Пскова», - отметил Евгений Седов, поздравляя Елену Полонскую.

Активное обсуждение вызвал вопрос о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области. Отметим, об этой реформе, в результате которой изменится система оплаты труда, а зарплата муниципальных служащих станет выше, ранее говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с Главами муниципальных районов и городских округов.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова озвучила позицию комитета по финансам администрации Псковской области, отметив, что сегодня состоится встреча рабочей группы, состоящая из членов ассоциации, с губернатором региона для обсуждения этого вопроса. В ходе заседания члены ассоциации внесли свои предложения, которые также будут озвучены на совещании с Михаилом Ведерниковым. Елена Полонская выступила с предложением включить в рабочую группу представителя от Пскова.

На повестке дня также стоял вопрос о взаимодействии муниципальных образований с редакциями районных газет, входящих в состав автономной некоммерческой организации издательский дом «Медиа 60».

Затем заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и депутат областного Собрания депутатов Владимир Яников на заседании вручили грамоты и благодарственные письма юристам муниципальных образований в честь их профессионального праздника.