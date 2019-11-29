Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Монобизнес vs. многопрофильность
Путь к сердцу машины
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Где отпраздновать корпоратив?
Мембранные сапоги Nordman
Старые Новые Песни - 2
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка для бизнеса
 
 
 
ещё Общество 29.11.2019 17:426 Псковские медиа: Кому нужна свобода слова? 04.12.2019 17:570 Псковская таможня подходит к исключению бумажного документооборота 04.12.2019 17:510 В Опочецком доме-интернате открылось отремонтированное отделение «Милосердие» для инвалидов и пожилых 04.12.2019 17:220 В Писковичах у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг 04.12.2019 17:150 УФСИН: Информация о неоказании Артему Милушкину медпомощи в СИЗО-1 не соответствует действительности 04.12.2019 17:110 Военная прокуратура Псковского гарнизона готова к проведению общероссийского дня приема граждан
 
 
 
Самое популярное 27.11.2019 09:034 36-летняя певица Максим шокировала своим видом подписчиков 30.11.2019 23:119 «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО 03.12.2019 14:366 Полиция установила подозреваемых в жестоком нападении на школьника в Любятово 29.11.2019 22:473 Появились фото с места ДТП в Себежском районе, унесшего жизни трех человек 02.12.2019 21:252 Круче королевы: кто в чем пришел на «Мисс Псков»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Писковичах у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг

04.12.2019 17:22|ПсковКомментариев: 0

3 декабря в Писковичах у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг, посвященный памятной дате России – Дню Неизвестного солдата.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, на мероприятии присутствовали глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов, заместитель главы администрации Святослав Колинко, руководители общественных организаций, пенсионеры, школьники и юнармейцы Писковской средней общеобразовательной школы.

«Сохранять память о погибших – наша с вами задача. Мы не знаем их имен, еще очень много воинов, погибших в Великую Отечественную войну, считаются пропавшими без вести, однако у каждого солдата было и есть имя. Память о них живет в наших душах и сердцах. Наш с вами долг никогда не предавать забвению их подвиги. Они отдали свою жизнь делу защиты своей Родины, и это дело продолжает жить» - сказала Наталья Федорова, обращаясь к собравшимся у импровизированного вечного огня на погосте Неготь в Писковичах.

После небольшого митинга, на котором прозвучали стихи и слова безграничной благодарности всем защитникам Отечества за Великую Победу в боях за свободу и независимость родной страны, было зачитано сочинение, которое стало победителем в номинации «Письмо Неизвестному солдату» на одноименном конкурсе среди школьников образовательных учреждений Псковского района. Автором этого сочинения является ученик Середкинской общеобразовательной школы Матвей Никитин.

В заключение памятного мероприятия все его участники возложили к могиле Неизвестного солдата красные гвоздики.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 433 человека
04.12.2019, 17:570 Псковская таможня подходит к исключению бумажного документооборота 04.12.2019, 17:510 В Опочецком доме-интернате открылось отремонтированное отделение «Милосердие» для инвалидов и пожилых 04.12.2019, 17:450 ГКЦ Пскова на три дня остался без тепла 04.12.2019, 17:430 Команда псковской Академии ФСИН одержала победу в соревнованиях по самбо среди силовых ведомств региона
04.12.2019, 17:310 Более тысячи луковиц латвийских тюльпанов не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 04.12.2019, 17:220 В Писковичах у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг 04.12.2019, 17:150 УФСИН: Информация о неоказании Артему Милушкину медпомощи в СИЗО-1 не соответствует действительности 04.12.2019, 17:110 Военная прокуратура Псковского гарнизона готова к проведению общероссийского дня приема граждан
04.12.2019, 16:571 Введение транспортных карт позволит анализировать пассажиропоток в городских автобусах Пскова 04.12.2019, 16:440 «12-й человек» и «Выбор короля» покажут в рамках Дней норвежской культуры в Пскове 04.12.2019, 16:280 Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок 04.12.2019, 16:280 Глава Пскова Елена Полонская вошла в Совет муниципальных образований Псковской области
04.12.2019, 16:188 Искусственные алмазы хотят выращивать в ОЭЗ «Моглино» 04.12.2019, 16:092 Троицкий мост и Рижский проспект приведут в нормативное состояние в 2020 году 04.12.2019, 16:060 17,5 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили псковские пограничники в грузовом поезде 04.12.2019, 15:491 Слухи о смерти «Псковпассажиравтотранса» преувеличены - Борис Елкин
04.12.2019, 15:350 Фильм «Волонтеры будущего» покажут псковским подросткам 04.12.2019, 15:220 Интерес к Молодежному парламенту среди ребят постоянно растет - взгляд изнутри 04.12.2019, 15:193 Надо быть готовым к трудностям передвижения по улице Яна Фабрициуса - Борис Елкин 04.12.2019, 15:080 У великолучанки списали деньги за услуги такси в другом городе
04.12.2019, 15:030 В следующем году три псковских улицы ждет реконструкция 04.12.2019, 15:010 Кадастровая палата проведет всероссийский день приема граждан 04.12.2019, 14:562 Псковские антимонопольщики с нетерпением ждут торгов на вывоз и утилизацию ТКО в 2020 году 04.12.2019, 14:370 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО
04.12.2019, 14:280 Великолукская активистка: Молодежный парламент позволяет «прокачать» полезные навыки 04.12.2019, 14:250 Вопрос с освещением микрорайона Паневик пытаются решить городские власти 04.12.2019, 14:191 Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году 04.12.2019, 14:180 Более 600 таллинских школьников побывали на уроках музейщиков из «Михайловского»
04.12.2019, 14:090 Борис Елкин: Нацпроект БКАД - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области 04.12.2019, 13:550 Клуб дебатов «Истина» станет региональным проектом Молодежного парламента 04.12.2019, 13:431 Каждый пятый из поколения Z утверждает, что никогда не верил в Деда Мороза 04.12.2019, 13:431 Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
04.12.2019, 13:410 В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ 04.12.2019, 13:390 В ИК-4 состоялось совещание по комплектованию кадрового состава учреждения 04.12.2019, 13:272 Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег - Борис Елкин 04.12.2019, 13:240 В Псковской области отремонтирован участок дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы»
04.12.2019, 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 04.12.2019, 13:120 Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове 04.12.2019, 13:070 Неработающий пскович фиктивно зарегистрировал двух украинцев в квартире на улице Юбилейной 04.12.2019, 13:044 Молодой политик о работе Молодежного парламента: Сюда должны идти целеустремленные люди
04.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 04.12.2019, 12:450 Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов 04.12.2019, 12:441 Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства 04.12.2019, 12:230 Более 3 лет в колонии строгого режима проведет великолучанин за удар ножом в спину знакомого
04.12.2019, 12:220 Псковский «Горводоканал»: Рост дебиторской задолженности никак не влияет на размер тарифа 04.12.2019, 12:191 В российских судах запретят одежду с вызывающими надписями 04.12.2019, 12:030 Выставка «Латгальские зарисовки» откроется в Пскове 04.12.2019, 11:580 Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов
04.12.2019, 11:480 Около 59 млн рублей получит Псков из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году 04.12.2019, 11:410 Кремлевская елка и огни новогодней Москвы: присоединяйтесь к праздничному путешествию в сказку 04.12.2019, 11:370 Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству ответит на вопросы псковичей в программе «Подстрочник» 04.12.2019, 11:330 В Печорском районе в текущем году 49 семей подучили сертификаты на материнский капитал
04.12.2019, 11:310 Лауреаты областного фестиваля «Мы из будущего» выступят на гала-концерте в Пскове 04.12.2019, 11:233 Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.12.2019, 11:171 Власти: Псковичи хотят благоустраивать свои дворы, но не хотят участвовать в софинансировании работ 04.12.2019, 11:160 Очередной великолучанин обманут мошенниками
04.12.2019, 11:110 Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формированию современной городской среды» проходит в Пскове 04.12.2019, 11:020 Невельским районным судом осужден гражданин из Средней Азии за незаконное пересечение границы 04.12.2019, 10:573 Фотофакт: В администрацию Псковской области настойчиво пытались проникнуть без пропуска 04.12.2019, 10:500 Четыре упаковки рыбы не дали похитить девушке из магазина псковские росгвардейцы
04.12.2019, 10:460 Власти Псковского района обсудили с инвалидами вопросы создания доступной городской среды 04.12.2019, 10:260 Экс-губернатор Псковской области станет гостем программы «Гайд-парк» 04.12.2019, 10:150 Отопительный сезон: Памятка для псковичей по вопросам качества предоставления коммунальных услуг 04.12.2019, 10:070 Псковички рассказали о своем опыте суррогатного материнства
04.12.2019, 09:580 Псковские налоговики: Мы можем оперативно выявлять «фирмы-однодневки» при помощи специальной программы 04.12.2019, 09:410 Полиция: У избитого в Любятово подростка произошел конфликт с ранее знакомыми ровесниками 04.12.2019, 09:340 Пенсионерка на «ВАЗе» съехала в кювет в Стругокрасненском районе 04.12.2019, 09:300 Булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на улице Максима Горького
04.12.2019, 09:261 В Госдуме предложили демонтировать все кондиционеры на исторических зданиях 04.12.2019, 09:091 Фотофакт: Новогодний мост 04.12.2019, 09:020 Больше путешествовать, быть здоровым и сделать ремонт в квартире - самые заветные желания россиян в Новом году 04.12.2019, 08:410 Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в субботу
04.12.2019, 08:350 Кадастровая палата по Псковской области приглашает на бесплатные консультации 6 декабря 04.12.2019, 08:270 В 6 районах Псковской области сняли карантин по золотистой картофельной нематоде 04.12.2019, 08:244 Стоимость оливье в 2019 году подорожала на 4,6% 04.12.2019, 08:180 В России могут отменить оценку воздействия промышленности на окружающую среду
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.