Общество

В Писковичах у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг

3 декабря в Писковичах у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг, посвященный памятной дате России – Дню Неизвестного солдата.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, на мероприятии присутствовали глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов, заместитель главы администрации Святослав Колинко, руководители общественных организаций, пенсионеры, школьники и юнармейцы Писковской средней общеобразовательной школы.

«Сохранять память о погибших – наша с вами задача. Мы не знаем их имен, еще очень много воинов, погибших в Великую Отечественную войну, считаются пропавшими без вести, однако у каждого солдата было и есть имя. Память о них живет в наших душах и сердцах. Наш с вами долг никогда не предавать забвению их подвиги. Они отдали свою жизнь делу защиты своей Родины, и это дело продолжает жить» - сказала Наталья Федорова, обращаясь к собравшимся у импровизированного вечного огня на погосте Неготь в Писковичах.

После небольшого митинга, на котором прозвучали стихи и слова безграничной благодарности всем защитникам Отечества за Великую Победу в боях за свободу и независимость родной страны, было зачитано сочинение, которое стало победителем в номинации «Письмо Неизвестному солдату» на одноименном конкурсе среди школьников образовательных учреждений Псковского района. Автором этого сочинения является ученик Середкинской общеобразовательной школы Матвей Никитин.

В заключение памятного мероприятия все его участники возложили к могиле Неизвестного солдата красные гвоздики.