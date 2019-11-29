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УФСИН: Информация о неоказании Артему Милушкину медпомощи в СИЗО-1 не соответствует действительности

Информация о том, что содержащемуся в СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Артему Милушкину не оказывается медицинская помощь не соответствует действительности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФСИН.

При поступлении в учреждение он был осмотрен медицинскими работниками филиала «Больница №3» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России. Соответствующие записи об этом зафиксированы в документации медицинского работника.

Во время нахождения в следственном изоляторе при каждом обращении ему оказывалась необходимая медицинская помощь, проводились лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей-специалистов.

В настоящее время состояние здоровья подследственного Артема Милушкина удовлетворительное, необходимое лечение и медикаменты он получает в полном объеме.

Также ведомство указывает на то, что порядок организации оказания медицинской помощи гражданам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.