Общество

В Опочецком доме-интернате открылось отремонтированное отделение «Милосердие» для инвалидов и пожилых

В Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов после капитального ремонта открылось второе отделение «Милосердие». Событие было приурочено к Международному дню инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На первом этаже здания были заменена электропроводка, отремонтированы холл, жилые комнаты и санузлы. Все работы проведены с учетом требований «доступной среды». И теперь каждое помещение адаптировано для комфортного пребывания маломобильных групп населения. На капитальный ремонт направлено около 4,4 млн рублей.

В ходе ремонтных работ пространство холла было расширено, что позволило создать единую многофункциональную зону, которая будет не только играть роль столовой, но и места для общения, проведения праздничных мероприятий.

«Пребывающие в интернате, особенно лежачие и маломобильные граждане, смогут в комфортных условиях проводить свободное время в компании сожителей. В нынешних условиях подопечные смогут реже бывать в одиночестве. Мы ожидаем, что это подтолкнет их вновь обратить внимание на себя, и у людей появится возможность наполнить свою жизнь событиями», — отметила заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева.

В рамках федерального проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами нацпроекта «Демография» отремонтированные жилые помещения были оснащены специальными кроватями с ортопедическими матрасами. Поддержку в приобретении мебели оказал благотворительный фонд «Старость в радость». Он отвечает за разработку методологии реализации проекта, который реализуется в регионе с 2018 года при непосредственном участии профильных органов власти Псковской области.

Татьяна Николаева также обратила внимание, что к вопросу обновления отделения «Милосердие» в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов подошли комплексно. Помимо ремонтных работ и модернизации материально-технической базы отделения персонал учреждения прошел курсы повышения квалификации. Семинары по изучению современных технологий ухода за пожилыми и маломобильными гражданами были организованы в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, отделения «Милосердие» созданы на базе Опочецкого дома-интерната в целях совершенствования медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на постельном режиме или передвигающимся в пределах комнаты. В настоящее время на социальном обслуживании находится около 100 человек. Всего в Опочецком доме-интернате проживает более 400 подопечных.