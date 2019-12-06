Общество

Великие Луки заняли второе место на конкурсе «Лучшая практика ТОС» и получили грант

В Москве состоялась торжественная церемония награждения по итогам всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС», и Великие Луки с проектом «Территориальное общественное формирование «Общественные советники главы муниципального образования "Город Великие Луки"» заняли второе место.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло 6 декабря. На церемонии награждения, которая прошла в Московской областной Думе, присутствовал глава Великих Лук Николай Козловский и замглавы Николай Андросович.

«Жители нашего города создали отличную муниципальную практику, которая признана одной из лучших в России. И я поздравляю великолучан с этим достижением! Каждый, кто все последние годы обсуждал бюджет, давал свои предложения, организовывал праздники для детей во дворах, ёлки, субботники, контролировал работу подрядчиков и управляющих компаний. Каждый, кто тратил свое время, на то, чтобы сделать жителей двора одной семьей, а двор - общим домом. Каждый внес вклад в эту победу!», - подчеркнул Николай Козловский.

Глава муниципалитета отметил, что в городе сформировалась практика открытого бюджета: с полной прозрачностью, открытостью, с учетом мнения жителей каждого двора.

Николай Козловский добавил: «Мы с Советниками, соавторами нашего Открытого бюджета, видим, как улучшить нашу работу. Видим, как сделать ее еще более эффективной. Например, со следующего года мы начнем широко использовать опросы жителей, спрашивать мнение великолучан при принятии решений по значимым общегородским вопросам. И, конечно, мы снова поделимся своим опытом с коллегами из других российских городов. Открытый бюджет - это справедливый бюджет!».

Также Великие Луки получили и грант на 300 тысяч рублей. Они будут направлены на дальнейшее благоустройство Великих Лук.

«Сегодня вопросы создания комфортных условий для жизни людей, благоустройство городской среды являются приоритетными для руководства муниципалитета. Именно такую задачу поставил перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Когда подавалась заявка на участие в конкурсе, мы активно обсуждали с общественными советниками, куда целесообразно будет направить средства гранта. В ходе встреч и обсуждений, было решено обустроить спортивную зону "Парк Пушкина". Парк Пушкина - это известное место отдыха наших горожан. Это озелененная территория, многофункциональная, где жители любят отдыхать с детьми, где установлена современная детская площадка, организованы зоны отдыха, установлены скамейки. Поэтому - уверен, что решение обустроить на этой городской территории еще и спортивную зону будет хорошо принято жителями Великих Лук», - поделился планами глава города.