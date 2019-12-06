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Общество

На итоговом заседании в Северо-Западном округе Росгвардии подвели итоги деятельности

07.12.2019 12:42|ПсковКомментариев: 0

В 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в завершение оперативного сбора руководящего состава под руководством командующего округом генерал-полковника Павла Дашкова состоялось заседание итогового военного совета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

В работе военного совета приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности пдминистрации Санкт-Петербурга Ольга Аришина, первый заместитель военного прокурора Западного военного округа полковник юстиции Вячеслав Лабутин, руководитель военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу генерал-лейтенант юстиции Евгений Евтушевский, заместитель начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Виктор Борисенко, начальники отделов и служб управления войск округа, начальники территориальных органов управления, командиры воинских частей и их заместители.

В ходе заседания с докладом об итогах служебно-боевой деятельности войск округа в 2019 году и задачах на 2020 год выступил начальник штаба - первый заместитель командующего округом генерал-майор Андрей Пешаков. Заместитель командующего по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работе генерал-майор полиции Андрей Бакуменко довел итоги служебно-боевой деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов округа. Заместитель командующего округом по работе с личным составом полковник Денис Ермаков доложил о состоянии воинской и служебной дисциплины в территориальных органах и воинских частях СЗО войск национальной гвардии. Также были подведены итоги проделанной работы в рамках Года театра и Года воспитательной работы.

«Особое внимание в 2019 году в рамках задач Года воспитательной работы было уделено военно-патриотической работе как с военнослужащими и сотрудниками, так и с допризывной молодежью. Личным составом воинских частей и управлений Росгвардии округа с учащимися образовательных учреждений организовано и проведено более чем 1100  мероприятий патриотической направленности, с привлечением около 17 000 учащихся учебных заведений», - отметил полковник Денис Ермаков.

Основные усилия войск округа в уходящем году были сосредоточены на выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению мер безопасности во время подготовки и проведения 5-го Международного арктического форума «Арктика - территория диалога», 23-го Петербургского международного экономического форума, 29-х Международных Ганзейский дней Нового времени, 9-го Международного военно-морского салона, 8-го Международного культурного форума, праздника выпускников школ «Алые паруса», Единого дня голосования.

В завершение заседания генерал-полковник Павел Дашков вручил медаль «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский» командующему внутренними войсками МВД России (1991 - 1992 годов) генерал-полковнику Василию Саввину и начальнику оперативного отдела - заместителю начальника штаба управления Росгвардии по Псковской области подполковнику Денису Петрову. Отличившимся по службе военнослужащим и сотрудникам вручили ведомственные награды, денежные премии, ценные подарки и кубки за спортивные достижения по итогам смотра-конкурса физической подготовки и спортивно-массовой работы.

Теги: #Росгвардия #медаль
Источник: Псковская Лента Новостей
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