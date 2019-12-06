Общество

Псковская инспекция труда рассказала о составлении графика отпусков

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: согласно статье 123 Трудового кодекса РФ, очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

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Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, график отпусков - это локальный нормативный акт организации, определяющий очередность предоставления оплачиваемых отпусков в календарном году.

«Он содержит сведения о времени распределения отпусков между работниками всех структурных подразделений организации, - отметили в пресс-службе. - График отпусков составляется с учетом пожеланий работников и с учетом особенностей рабочего процесса».

Также в ведомстве добавили, что график отпусков является документом, обязательным как для работодателя, так и для работника: «Если на работу в течение года устраиваются новые сотрудники, их не вносят в график, а отпуска им предоставляются по согласованию с администрацией. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 2 недели до его начала. Составление графика отпусков обязательно для всех работодателей, независимо от численности работников».

В инспекции заключили, что отсутствие графика отпусков является административным правонарушением, за совершение которого предусмотрены меры ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ):

влечет предупреждение или наложение административного штрафа

- на должностных лиц в размере от тысячи до 5 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - от тысячи до 5 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.