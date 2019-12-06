Общество

Оксана Федорова раскрыла свой способ избегать хирургических вмешательств

Известная уроженка Пскова, экс-мисс Вселенная Оксана Федорова поделилась со своими подписчиками, с помощью чего поддерживает состояние кожи лица, и что хранит себя от хирургических вмешательств. Об этом Оксана Федорова написала 7 декабря в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт Оксаны Федоровой, соцсеть Instagram

«Я обещала рассказать, какие процедуры я делаю для кожи лица. Вот одна из них. Свет мой зеркальце скажи , да всю правду доложи.... Я ль на свете всех милее? Совсем скоро Новогодние праздники. И, конечно, самое время подготовить себя к ним, чтобы в Новый год сиять и веселиться. Я поклонница аппаратной косметологии и считаю, что чем дольше мы будем хранить себя от хирургических вмешательств - тем лучше», - отметила псковичка и рассказала.

Оксана Федорова добавила, что предпочитает процедуру Ulthera Sistem в одной из косметологических клиник: «Оксана Федорова добавила, что это особенно».