Общество

Псковская трудовая инспекция провела проверку по жалобе работника

Государственной инспекцией труда в Псковской области проведена проверка соблюдения трудового законодательства в отношении ООО «РАШ». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, основным видом деятельности ООО является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

«Внеплановая проверка проводилась по жалобе работника. В ходе проверки установлено нарушение статей 66, 91, 136, 140 Трудового кодекса РФ: работодателем не велся табель учета рабочего времени, в трудовом договоре не установлена конкретная дата выплаты заработной платы, не выплачен расчет при увольнении работника, записи в трудовую книжку не внесены», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомства добавили, что, по результатам проверки, ООО «РАШ» назначено административное наказание в соответствии с частями 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ.