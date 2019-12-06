Общество

Александр Козловский: Нужна государственная программа поддержки ТОСов

В Москве состоялось Общее собрание членов Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления (ОАТОС), первым заместителем председателя Правления которой является депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. На трех дискуссионных площадках участники мероприятия, собравшиеся из многих регионов страны, рассмотрели актуальные вопросы деятельности ТОСов.

Александр Козловский выступил сомодератором на дискуссионной площадке «Информационные технологии и проектная деятельность в работе ТОС». Он рассказал участникам встречи о проектных формах организации деятельности местных сообществ на примере наработок Псковской области. «К 2019 году в нашем регионе было создано 24 ТОСа. В Великих Луках работает особая форма участия людей в жизни местного сообщества - общественные советники главы города. Еще в 2016 году в крупных дворах, микрорайонах, частном секторе были избраны 358 советников из числа жителей. Они включились в активную работу и взаимодействие с городской властью», - сказал Александр Козловский. Докладчик подчеркнул, что именно общественные советники главы города являются инициаторами благоустройства территорий, в том числе и субботников, дворовых праздников и всех значимых для людей событий. Так же члены этой формы ТОС вовлечены в планирование и формирование бюджета города.

«За три истекших года работы общественные советники вместе с главой города, депутатами, исполнительной властью провели более 400 мероприятий, сформированы три городских бюджета, осуществлен контроль расходования средств. Таким образом, у Великих Лук есть трехлетний опыт работы с «открытым бюджетом». Немаловажный момент: общественные советники контролируют качество ремонта территорий, не формально подходят этому процессу», - рассказал Александр Козловский и обратил внимание, что поддержкой ТОС муниципальными органами власти Псковской области обязаны основоположнику этой​ муниципальной практики, Андрею Турчаку, в бытность его губернатором региона. В настоящее время этот опыт поддерживает и действующий глава региона Михаил Ведерников. Активно и ежедневно развивает - глава города Великие Луки. Александр Козловский выразил уверенность, что при наличии поддержки со стороны власти продуктивный опыт работы местных сообществ в Великих Луках, вошедший в число призеров всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС», получит широкое распространение.

Представители регионов поделились своими наработками деятельности ТОСов. Так, внимания заслуживает практика Ульяновской области, где представители общественного самоуправления взаимодействует с региональной «Детской общественной палатой». Активная молодёжь и взрослые вместе реализуют проекты, направленные на развитие и благоустройство города, а также плодотворно работают в социальных сетях. Начинания поддерживаются по линии исполнительной власти, выстроена цепочка «Население - ТОС - органы местного самоуправления».

На Пленарном заседании ОАТОС Александр Козловский, подводя итоги рабочего дня, отметил, что на дискуссионной площадке «Информационные технологии и проектная деятельность в работе ТОС» участники обсудили внедрение интернет-ресурсов в деятельность и развитие общественных сообществ. «Информационные технологии и проектная деятельность - это не только стратегии, планы и процессы, но также отношения между людьми. Соответственно, у ТОСов и местных сообществ, которые «человекоориентированы» по своей природе, есть все шансы на успех», - отметил депутат Госдумы и подчеркнул, что новые технологии - это важный механизм в налаживании непосредственного контакта между властью и людьми.

«Считаю правильным в этой связи обратиться к органам государственной власти с предложением разработать программы поддержки ТОСов. Готов и сам включиться в эту работу», - заключил Александр Козловский.