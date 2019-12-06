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Елена Полонская и генконсул Норвегии в Петербурге обсудили включение Пскова в ганзейский и рыбацкий маршруты

Делегация генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге находится с визитом в Пскове рамках проходящих здесь Дней Норвегии. В составе делегации присутствуют генеральный консул Даг Малмер Халворсен и руководитель отдела прессы, культуры и информации норвежского Генконсульства в Петербурге Екатерина Лавринайтис. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«В рамках визита норвежский консул встретился с главой Пскова Еленой Полонской. Во встрече также приняли участие второй секретарь представительства МИД в Пскове Александр Иванов, и.о. начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Любовь Краюшкина, - отметили в пресс-службе. - В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся межнационального сотрудничества в сфере культуры, туризма, образования и экологии».

В ведомстве добавили, что, открывая встречу, Елена Полонская отметила: Псков поддерживает особые дружеские отношения с норвежским городом Берген и поблагодарила их за участие в 39-х Международных ганзейских днях.

Генконсул, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и отметил участие Бергенского оркестра в Ганзейских днях в Пскове. «В прошлый мой визит в мае мне обещали, что норвежский оркестр будет играть у вас на Ганзейской сцене, и действительно так и было - это очень приятно», - сказал господин Даг Малмер Халворсен и выразил сожаление, что не смог лично принять участие в псковских Ганзейских мероприятиях.

Елена Полонская выразила надежду, что Псков включат в маршрут по ганзейским городам, составление которого сейчас активно обсуждается в Международном Союзе: «Мы были бы очень рады принимать у себя туристов из Норвегии».

Генконсул со своей стороны обратил внимание на знаменитый норвежский рыболовный туризм и предложил проработать специальный «рыбацкий» маршрут, который привлек бы внимание многих рыбаков, в том числе и псковских.

Елена Полонская выразила заинтересованность в данном предложении и подчеркнула, что в Пскове много людей, которые увлекаются рыбалкой, и такой маршрут, возможно, пользовался бы спросом.

Также Генконсул рассказал о мероприятиях, планируемых в рамках Дней Норвегии в Пскове и проектах, которые он будет представлять. Так, он сообщил, что одной из главных тем для реализации проектов в Норвегии сейчас является экология, а именно - в рамках плана «Устойчивого развития», разработанного ООН, - сохранение и очищение морей и океанов, восстановление и защита морских и прибрежных экосистем.

Елена Полонская подчеркнула, что для Пскова тема экологии также является насущной и актуальной: «В данном направлении ведутся работы, а при взаимном сотрудничестве результат будет более эффективный».

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками и договорились продолжать осуществлять начатое сотрудничество в сферах энергетики, туризма, торгово-экономических отношений, а также в науке, культуре и образовании.

Добавим, что после деловой встречи с городскими властями, участники делегации генконсульства Норвегии провели встречу с активистами в офисе «Команда 2018», где Даг Малмер Халворсен открыл тематическую выставку «Пластик в море: мифы и реальность» и прочитал лекцию на ту же тему.

Дни Норвегии в Пскове проходят 6-8 декабря. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.