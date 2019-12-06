Общество

Краевед попросил участников Псковского медиафорума помочь найти семьи детей, погибших в Латвии во время войны

Латвийский краевед, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин обратился за помощью к участникам и гостям Псковского медиафорума с просьбой помочь найти родственников погибших во время Великой Отечественной войны на территории Латвии детей.

Как пишет РИА «Новости», видеообращение латвийского краеведа прозвучало на круглом столе «Без срока давности» в рамках медиафорума в Пскове.

По словам Александра Ржавина, на кладбище Кастранес в 50 километрах от Риги он обнаружил могилу, где похоронены 24 ребенка.

«Это узники Саласпилсского концлагеря, которых нацисты раздали - иногда вместе с матерями, иногда без - местным крестьянам в качестве рабов», - сказал он. При этом из всех погибших известны имена только 6 детей.

«Эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне, если не ошибаюсь, это Красный Посёлок Себежского района (Псковской области - ред.). Возможно, остальные дети также родом из этой деревни или окрестных мест и родные этих детей не знают, что их могила сохранилась в Латвии. Буду очень признателен, если вы поможете это выяснить», - заявил Александр Ржавин.