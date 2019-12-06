Общество

На реконструкцию псковского Зеленого театра планируют выделить средства из гранта правительства РФ. ФОТО

Администрация Псковской области рассматривает возможность выделения части средств, полученных в качестве гранта правительства РФ, на реконструкцию Зеленого театра в Пскове. Как 7 декабря сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, во время рабочего выезда, грант выделили - за высокую эффективность высших должностных лиц. Об этом Псковской Лент Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Директор парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина Евгений Шелемба, участвовавший в мероприятии, рассказал, что Зеленый театр - уникальная, открытая площадка, востребованная жителями города. Она вмещает около 4,5 тысяч зрителей. На сцене единовременно может располагаться около тысячи исполнителей. «Место подходит для проведения хоровых праздников», - отметил руководитель парка.

Губернатор во время визита осмотрел территорию Зеленого театра, сцену, подсобные помещения. Как заметил руководитель администрации Пскова Александр Братчиков, многое сейчас находится в аварийном состоянии. Евгений Шелемба добавил, что в Зеленом театре за текущий год проводилось только два мероприятия, для которых специально приходилось укреплять покрытие сцены листами фанеры.

«Ремонтировать смысла нет, мы только пустим деньги на ветер. Необходима реконструкция», - акцентировал внимание Михаил Ведерников.

Александр Братчиков доложил, что проектная документация ранее уже была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова. «Тогда проект не был реализован. Он предполагал возведение крыш над сценой и зрителями, строительство небольшого здания с раздевалками и техническими помещениями», - рассказал Александр Братчиков.

Михаил Ведерников поручил актуализировать существующий проект реконструкции объекта, а также предусмотреть его реализацию в несколько этапов, чтобы постепенно изыскивать средства на строительство. Глава региона предложил внести в техническое задание обустройство сцены-трансформера, чтобы ее было удобно адаптировать под различные мероприятия.

После Зеленого театра глава региона осмотрел находящиеся недалеко аттракционы. Губернатор подчеркнул, что данное место важно сделать привлекательным для семей с детьми. Евгений Шелемба отметил, что колесо обозрения и карусель «Вихрь» находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые их элементы уже морально устарели. Михаил Ведерников поручил проработать вопросы реновации существующих, а также закупки и установки новых аттракционов.

«Нам выделили деньги за хорошую работу. Предоставление средств Администрации Пскова позволит привести в порядок востребованное горожанами место», - подытожил Михаил Ведерников.