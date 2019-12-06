Общество

Губернатор поручил исправить недостатки ремонта улицы Воеводы Шуйского в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил исправить недостатки ремонта улицы Воеводы Шуйского в Пскове в рамках гарантийных обязательств. Глава региона посетил объект в субботу, 7 декабря, вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным и главой администрации областной столицы Александром Братчиковым.

Как сообщили Псковской Лента Новостей в пресс-службе администрации региона, во время осмотра объекта присутствовал и житель Пскова, который ранее обращался к Михаилу Ведерникову в социальных сетях с жалобой на качество ремонта улицы. Претензии касались системы водоотведения, а также тротуаров. Работы по их устранению были проведены летом текущего года, но небольшие дефекты остались до сих пор.

Губернатор обратил внимание сразу на несколько недостатков: в одном из съездов скопилась большая лужа, край тротуара, прилегающий к газону, сделан неровно. «Так не пойдет, это не работа. Необходимо переделать», — заметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подверг критике вид участка тротуара рядом с гребной базой, который был заасфальтирован после проведения земляных работ. «Подрядчиков за это ругать надо. Почему дорожники асфальтируют только небольшую часть тротуара, а не снимают и перекладывают асфальт от бордюра до бордюра?», — отметил глава региона.

По итогам осмотра улицы Михаил Ведерников поручил проконтролировать городским властям исправление недостатков подрядчиком, а также после зимы провести обследование гарантийных дорог региона на предмет дефектов, которые дорожникам необходимо будет исправить.

Участники рабочего визита обнаружили недостатки и в работе подрядчика, проводящего работы в областном колледже искусств. После ремонта опалубки на тротуаре остались засохшие куски бетона, а газон рядом со зданием изъезжен техникой. «Принимать объект нельзя, пока подрядчик не исправит это», — обратился глава региона к Александру Братчикову.

Напомним, улица Воеводы Шуйского была отремонтирована организацией «ДСУ-125» в 2018 году. Финансирование проекта составило около 8 млн рублей, выделенных из областного бюджета. Гарантийные обязательства подрядчика распространяются до 2022 года.