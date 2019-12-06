Общество

В Пскове пройдет научно-практическая конференция - региональный этап соревнования молодых ученых Евросоюза



11-13 декабря в Пскове пройдет XXV научно-практическая конференция обучающихся Псковской области «Шаг в будущее» - региональный этап соревнования молодых ученых Европейского Союза.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре развития одаренных детей и юношества – региональном координационном центре программы «Шаг в будущее», благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества, всероссийская программа «Шаг в будущее» расширила деятельность в области исследовательской подготовки молодежи. Региональные отборочные мероприятия, в том числе в Пскове, в 2019–2020 годах получили право называться региональным этапом соревнования молодых учёных ЕС.

На конференцию поступило 102 работы из 50 образовательных организаций 17 районов области, Санкт-Петербурга, Валмиерской средней школы №2 Республики Латвия. Среди участников – школьники 4-11 классов, а также их наставники: учителя школ, педагоги высшей школы, учреждений дополнительного образования.

По итогам прошедшего учебного года, команда юных исследователей – псковичей завоевала в Москве Научный кубок программы «Шаг в будущее» первой степени.

В программе конференции – работа 14 научных секций, интеллектуальный турнир «Шаг в будущее», круглый стол для педагогов «Особенности организации исследовательской и проектной работы учащихся. Проектируем будущее», посвященный участию школьников региона во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Основные мероприятия состоятся в Псковском государственном университете, Региональном центре дистанционного образования ПОИПКРО, Центре развития одаренных детей и юношества.

Конференция «Шаг в будущее» посвящена 150-летию с момента открытия периодического закона, а также 185-летию лет со дня рождения его создателя, Д.И. Менделеева.

Работы участников и посвящены исследованиям в области химии, экологии растений и животных, географии и туризма, лингвистики, краеведения и истории, экономики, проектным разработкам в области техники и технологий.

Открытие состоится 11 декабря в 11.00 в Доме детского творчества г. Пскова.