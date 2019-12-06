Общество

Памятные знаки ЮНЕСКО у храмов Пскова выглядят более чем органично — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал установку памятных знаков у храмов Пскова, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующая запись сделана сегодня, 8 декабря, на странице главы региона в Инстаграме.

«Наступили выходные (не у всех, правда), а тем временем в #Псков были установлены памятные знаки #ЮНЕСКО у 10 храмов Псковской архитектурной школы❗ Согласитесь, у нас отметки Всемирного культурного наследия выглядят более чем органично?» - написал губернатор.

Кроме того, он пожелал всем «хорошо отдохнуть и набраться сил перед рабочей неделей».

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Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожскогомонастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».