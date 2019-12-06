Общество

Объявлено, кто стал новым настоятелем Святогорского монастыря

Настоятелем Святогорского Свято-Успенского монастыря стал иеромонах Василий (Бурков).

Об этом сообщил на своей странице в Instagram заместитель председателя Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Отец Василий исполнял послушание эконома монастыря.

С 2000 по 2019 год наместником обители был отец Макарий (Швайко).

Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году после нескольких явлений чудотворных икон Божией Матери вороничскому пастуху Тимофею сначала у речки Луговки, а затем на Синичьей горе, получившей название Святой.

С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной с именем Александра Сергеевича Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил.

В 1924 году монастырь был закрыт. 17 марта 1922 года постановлением Совета Народных Комиссаров могила Пушкина в Святогорском монастыре была включена в государственный заповедник. С 1936 года ансамбль Святогорского монастыря полностью вошел в Пушкинский музей-заповедник. Это во многом способствовало сохранению целостности ансамбля монастыря. В Успенском соборе была размещена музейная экспозиция, посвященная истории Святых гор.

Многие монастырские строения серьезно пострадали во время Великой Отечественной войны, иные, как Никольский храм, оказались полностью разрушены.

Успенский собор был восстановлен в 1949 году.

В 1992 г. Свято-Успенский Святогорский монастырь был возвращен в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. 29 мая при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II торжественно возобновлены службы в его Успенском соборе.