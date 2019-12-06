Общество

Гала-концерт детского фестиваля «Кукарача» прошел в Пскове

В субботу, 7 декабря, в Городском культурном центре Пскова прошел гала-концерт фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, творческие номера участников фестиваля соответствовали тематике «Зимняя сказка» — это номера, отражающие волшебство Новогодних и Рождественских дней. В разгаре зимних праздников, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, попали в центр творческой деятельности, дружественной атмосферы и молодежного веселья.

С подготовкой выступлений каждому из участников помогали творческие коллективы Пскова – они улучшали номера, добавляя яркую подтанцовку и фаер-шоу. Помимо этого, каждого участника к выступлению готовили профессиональные визажисты Пскова.

На финальном гала-концерте фестиваля было представлено свыше 30 творческих номеров – это выступления тех участников, которые прошли заочный и очный отбор.

Компетентное жюри мероприятия определило победителей фестиваля «Кукарача».

Результаты:

Народная хореография (14 – 18 лет):

1 место - Коллектив «Капельки»

2 место - Коллектив «Веснушки»

Классическая хореография (7 – 13 лет):

1 место – Коллектив «Солнечные лучики»

2 место – Коллектив «Апельсинки»

3 место – Коллектив «Конфетки»

Классическая хореография (14 – 18 лет):

1 место - Коллектив «Малинки»

Современная хореография (7 – 13 лет):

3 место – Егор Васильев

Современная хореография (14- 18 лет):

1 место – Коллектив «Эдельвейс»

2 место – Хореографический коллектив «Агрошколы»

Чтецы (7 – 13 лет):

1 место – Ксения Самоукина

2 место – Мария Госькова

3 место – Павел Иванов

Чтецы (14 – 18 лет):

1 место - Вероника Альбекова

2 место – Юлия Антонникова

3 место - Дмитрий Ключко

Вокал эстрадный (7 – 13 лет):

1 место – Ангелина Шеленкова

2 место – Александра Богарева

3 место – Евгения Суворова

Вокал эстрадный (14 – 18 лет):

1 место – Елизавета Романенко

2 место – Анастасия Кузьмина

3 место – Илария Тупицына и коллектив «Конфетти»

Помимо участников фестиваля, на гала-концерте выступил Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон». В финале фестиваля оркестр исполнил три композиции: «Jingle Bells», «Ave Maria» и «Пусть всегда будет солнце».

Завершили концертную программу студия «Карамелька» и вокалистка Юлия Алейникова, исполнив песню «Дети солнца».

Фестиваль «Кукарача» не состоялся бы без волонтеров – это те люди, которые проходили месячное обучение, сопровождали участников фестиваля и помогали с организацией мероприятия. На фестивале был задействован 21 волонтер. Организаторы фестиваля надеются, что данное мероприятие поможет всем участникам поверить в свои силы и не опускать руки, что бы ни случилось.