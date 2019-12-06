Гала-концерт детского фестиваля «Кукарача» прошел в Пскове

В субботу, 7 декабря, в Городском культурном центре Пскова прошел гала-концерт фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, творческие номера участников фестиваля соответствовали тематике «Зимняя сказка» — это номера, отражающие волшебство Новогодних и Рождественских дней. В разгаре зимних праздников, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, попали в центр творческой деятельности, дружественной атмосферы и молодежного веселья.
С подготовкой выступлений каждому из участников помогали творческие коллективы Пскова – они улучшали номера, добавляя яркую подтанцовку и фаер-шоу. Помимо этого, каждого участника к выступлению готовили профессиональные визажисты Пскова.
На финальном гала-концерте фестиваля было представлено свыше 30 творческих номеров – это выступления тех участников, которые прошли заочный и очный отбор.
Компетентное жюри мероприятия определило победителей фестиваля «Кукарача».
Результаты:
Народная хореография (14 – 18 лет):
1 место - Коллектив «Капельки»
2 место - Коллектив «Веснушки»
Классическая хореография (7 – 13 лет):
1 место – Коллектив «Солнечные лучики»
2 место – Коллектив «Апельсинки»
3 место – Коллектив «Конфетки»
Классическая хореография (14 – 18 лет):
1 место - Коллектив «Малинки»
Современная хореография (7 – 13 лет):
3 место – Егор Васильев
Современная хореография (14- 18 лет):
1 место – Коллектив «Эдельвейс»
2 место – Хореографический коллектив «Агрошколы»
Чтецы (7 – 13 лет):
1 место – Ксения Самоукина
2 место – Мария Госькова
3 место – Павел Иванов
Чтецы (14 – 18 лет):
1 место - Вероника Альбекова
2 место – Юлия Антонникова
3 место - Дмитрий Ключко
Вокал эстрадный (7 – 13 лет):
1 место – Ангелина Шеленкова
2 место – Александра Богарева
3 место – Евгения Суворова
Вокал эстрадный (14 – 18 лет):
1 место – Елизавета Романенко
2 место – Анастасия Кузьмина
3 место – Илария Тупицына и коллектив «Конфетти»
Помимо участников фестиваля, на гала-концерте выступил Духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон». В финале фестиваля оркестр исполнил три композиции: «Jingle Bells», «Ave Maria» и «Пусть всегда будет солнце».
Завершили концертную программу студия «Карамелька» и вокалистка Юлия Алейникова, исполнив песню «Дети солнца».
Фестиваль «Кукарача» не состоялся бы без волонтеров – это те люди, которые проходили месячное обучение, сопровождали участников фестиваля и помогали с организацией мероприятия. На фестивале был задействован 21 волонтер. Организаторы фестиваля надеются, что данное мероприятие поможет всем участникам поверить в свои силы и не опускать руки, что бы ни случилось.