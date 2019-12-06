Общество

В Псковской области продолжаются профилактические противопожарные рейды

В воскресенье, 8 декабря, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам осуществлен профилактический рейд в д. Залужье Порховского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по региону.

В ходе рейда распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы: «Эксплуатация электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», «Детская шалость». С гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

До жителей д. Залужье доведены требования правил противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена обстановка с пожарами на территории Порховского района и Псковской области, названы основные причины пожаров в частном жилом секторе, а также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.