Общество

В региональном УМВД разъяснили, куда иностранцы могут обращаться при нарушении трудового законодательства

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области информирует, что по всем фактам нарушения трудового законодательства Российской Федерации, в том числе невыплаты заработной платы, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право обратиться с жалобой о восстановлении и защите своих нарушенных прав в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

Обратиться в Государственную инспекцию труда в Псковской области можно различными способами: прийти в организацию лично, направить письмо почтой, по электронной почте, через портал ГОСУСЛУГИ, на официальном сайте инспекции, через электронный сервис онлайнинспекция.рф.

Специалисты Государственной инспекции труда в Псковской области работают ежедневно, кроме субботы, воскресенья, и нерабочих праздничных дней с 9 до 18 часов (в пятницу - до 17 часов) с перерывом с 13 до 14 часов.

Государственная инспекция труда в Псковской области расположена по адресу: 180019, Псковская область, г. Псков, ул. Новоселов, Д.11А (проезд автобусами №№ 11, 22, 25, 30, 55 до остановки «Архив»).

Телефоны: (8112)51-00-20 (приемная, факс), (8112)51-00-07, (8112)51-00-12, (8112)51-00-13, (8112)51-00-14. Электронный адрес: gitpskov@bk.ru. Официальный сайт: https://git60.rostrud.ru/

В своём письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

Если обращение направлено в форме электронного документа, гражданин указывает адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения обращения может быть продлён, но не более чем на 30 дней. Гражданин должен быть уведомлен о продлении срока рассмотрения его обращения.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.