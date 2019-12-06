Общество

Сколько готовы потратить россияне на алкоголь в Новый год

Эксперты подсчитали, какую сумму готовы потратить россияне в Новый год на алкоголь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию-измерителя Nielsen.

Отмечается, что на алкогольную продукцию в среднем жители России готовы отдать 3,7 тыс. рублей. Это немного превышает треть общего расхода россиян на новогодний стол, что составляет 10 тыс. рублей.

Уточняется, что среди алкогольных напитков наиболее предпочитаемым оказались игристые вина и шампанское — 84%, следом по популярности идут вино (59%) и водка (40%).

По данным аналитиков, резкого понижения или увеличения цены на алкоголь в Новый год не ожидается.