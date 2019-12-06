Общество

В России может появиться «Социальный навигатор»

В России может быть внедрен механизм информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в РФ насчитывается 387 видов мер социальной поддержки, в том числе 44 вида - на федеральном и 343 - на региональном и муниципальном уровнях. При этом, по данным опроса Общественной палаты, около 35 процентов семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, потому что не знают о них. Еще больший процент незнающих выявил опрос об отдельных видах льгот. Особенно высокие цифры - среди жителей сельской местности. Например, там мало кому известно о выплатах на транспортное средство (не в курсе 60 процентов) или о налоговых льготах для многодетных (не знают ​58 процентов).

Исправить ситуацию призван законопроект, который предполагает создание «Социального навигатора» - единой системы, с помощью которой любой человек сможет узнать о положенных ему льготах и мерах поддержки. Как ранее пояснила один из авторов документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, данный законопроект предполагает несколько форматов информирования: через портал «Госуслуги», единый кол-центр или при личном визите в орган власти.

«Государство, взяв на себя социальные обязательства и​ обеспечив реализацию мер соцподдержки, крайне заинтересовано в том, чтобы гражданин в полной мере использовал положенные ему льготы», - сказала Ирина Яровая.