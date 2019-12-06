Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам при выборе рыбных консервов обращать внимание в первую очередь на упаковку, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки без подтеков и ржавчины. В случае нарушения целостности упаковки следует отказаться от покупки продукта, пишет ТАСС.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что маркировка на консервах должна наноситься на крышку или дно банки. Знаки маркировки должны располагаться в три ряда и сообщать о дате изготовления продукции, ассортиментном знаке, номере смены и индексе рыбной промышленности. «Знаки условных обозначений маркировки должны быть выпуклыми (выдавлены изнутри) или нанесены краской, исключающей возможность стирания», - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор также пояснил, что после вскрытия жестяной банки ее содержимое необходимо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Лучшие условия хранения рыбных консервов - в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15 - 20 градусов и относительной влажности воздуха не выше 75%. «Рыбные консервы не могут в полной мере заменить свежую рыбу, но могут стать хорошим дополнением к здоровому рациону питания», - подытожили в ведомстве.