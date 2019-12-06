Общество

Родителей могут обязать предоставлять в школу информацию о здоровье ребенка

У родителей может появиться обязанность предоставлять в школу информацию о здоровье ребенка, если ему требуются особые условия для обучения, питания, занятий физкультурой. Законопроект о школьной медицине Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний текущей недели.

Как сообщает «Парламентская газета», за последние годы в школе произошел разрыв между образовательной организацией и детской поликлиникой, в том числе в вопросах вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации. «Кто сегодня имеет право оказать ребёнку первую помощь при эпилептическом приступе, бронхоспазме, не говоря уже о нарушениях ритма сердца? Если нет медика в образовательной организации — никто», — подчеркивает глава комитета по охране здоровья и один из авторов законопроекта о школьной медицине Дмитрий Морозов.

По мнению разработчиков инициативы — авторами выступили 103 депутата думской фракции «Единая Россия», глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой (фракция КПРФ) и сенатор Татьяны Кусайко — медицинский работник должен находиться в школе, причем не в роли вспомогательного персонала, как это происходит сейчас, а в более высоком статусе.

Одновременно, по мнению законодателей, определенные обязанности должны быть и у родителей, в частности, они должны предоставлять в школу информацию о здоровье ребенка, если ему требуются особые условия для обучения, питания, занятий физкультурой. Проект закона также наделяет учителей правом оказывать первую помощь ученикам.

Законопроект неоднократно обсуждался с сотрудниками подведомственных Минздраву учреждений. В родительском сообществе его также поддерживают.