Общество

В России предлагают отменить комиссии за денежные переводы внутри страны

Банкам предлагается запретить начислять повышенные комиссии за денежные переводы внутри страны между счетами физлиц через свои обособленные подразделения. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает «Парламентская газета».

Ранее зампредседателя думского комитета по финрынку Антон Гетта заявлял, что проект закона об отмене «банковского роуминга» устраняет дискриминационные практики тарификации, ущемляющие интересы потребителей, и обеспечивает большую свободу перемещения денежных средств на финансовом рынке России.

Новация предполагает, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при переводе денег между счетами физлиц, не может быть обусловлен открытием данных счетов в обособленных подразделениях этого банка в других регионах.

Как пояснили в ФАС, в предлагаемой мере не будет избыточных регуляторных барьеров для банков. За ними сохранится право на свободное установление размера комиссионного вознаграждения при соблюдении установленных принципов справедливой тарификации.

По мнению разработчиков документа, отмена «банковского роуминга» будет способствовать популяризации безналичных платежей в стране.