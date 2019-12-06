Общество

25% российских компаний планируют на 2020 год повышение зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам. Как передает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру». Опрос руководителей и представителей различных компаний, в том числе HR-специалистов, показал, что 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. Уже решили, что повышать зарплаты не будут, только 35%.



По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повышение зарплат, заметно выросло (было 18%), а тех, кто намерен на этом сэкономить, серьезно сократилось (было 56%).



«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎- комментирует результаты исследования замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.



Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.



Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников.



Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой. А 72% экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет рассматривают возможность отказаться от работы с официальным оформлением в штат и перейти на фриланс.