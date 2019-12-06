Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава «Национального антикоррупционного комитета», член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также предложил сажать злоумышленников сроком до 25 лет. По его мнению, коррупция угрожает национально безопасности России и «является раздражающим внутриполитическим фактором».

Глава «Национального антикоррупционного комитета» указал на необходимость ужесточения законодательства, которого до сих пор не было сделано. Кабанов также подчеркнул, что при условии возмещения ущерба, можно говорить об амнистии и досрочном освобождении коррупционеров.

Член СПЧ также указал на повышение эффективности в борьбе с коррупцией в России.