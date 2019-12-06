Общество

Информацию об экологии откроют для граждан и компаний

Доступ к сведениям о состоянии окружающей среды - например, о загрязнении рек и озер и концентрации вредных веществ воздухе, - не смогут ограничить. Такой законопроект правительства собираются рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, информацию о состоянии окружающей среды отнесут к общедоступной. К ней не смогут ограничить доступ граждан и юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральными законами. Получать такую информацию можно будет по запросу или в форме открытых данных.

По мнению директора Всероссийского института природы Андрея Пешкова, такие поправки в законодательство долго не вносились из-за промышленного лобби. Не все промышленники хотят делиться информацией о том, как их предприятия влияют на окружающую среду.

В профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержали принятие законопроекта в первом чтении, но с условием его серьезной доработки ко второму чтению.

В том числе, необходимо прописать полный перечень сведений, которые будут открытыми, и предусмотреть более эффективный механизм её получения, считают депутаты. По словам главы комитета Владимира Бурматова, ответа на запрос ждать слишком долго, а отчеты о состоянии окружающей среды профильные ведомства размещают на своих сайтах редко - один раз в год или реже.

Поправки планируют внести в закон «Об охране окружающей среды».