Общество

В России утвердили первые шесть ГОСТов на «зеленую» продукцию

Росстандарт утвердил первые шесть национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, которые разработало Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.

«В России продолжается реализация плана мероприятий по разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию, при производстве которой минимизирован ущерб окружающей среде», — сообщили в Роскачестве, отметив, что этот план выполняется в соответствии с поручением президента России по созданию отечественных защищенных брендов с соответствующими характеристиками.

Утверждены стандарты, описывающие общие требования, термины и определения сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками, а также оценки соответствия. Также ГОСТами оговариваются условия производства, транспортировки, хранения, а также требования к минеральным удобрениям.

С помощью таких стандартов производители смогут подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов. Также они смогут применять специальную «зеленую» маркировку.

Как отметила руководитель проектного технического комитета по стандартизации «зеленой» продукции Елена Саратцева, утвержденные стандарты - это большой шаг к сокращению негативного влияния производства и потребления на окружающую среду, климат, природные ресурсы и здоровье человека.

«При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере «точного» сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза «Об экологическом знаке Европейского Союза», - заявила она.

Создать защищенный бренд отечественной «зеленой» продукции поручил кабмину в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Такой бренд должен подтверждать, что в производстве такой продукции используются только безопасные для здоровья человека технологии.