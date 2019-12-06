Общество

Юные музыканты из Острова приняли участие в конкурсе фортепианной музыки стран Баренц-Региона «Северное сияние»

В столице Карелии, Петрозаводске, состоялся XI международный фестиваль-конкурс фортепианной музыки стран Баренц-Региона «Северное сияние». В фестивале приняли участие 130 юных музыкантов из Карелии, России, Финляндии.

Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, конкурс проходит один раз в два года в Детской музыкальной школе №1 имени Гельмера Синисало при поддержке управления культуры администрации города и союза композиторов Карелии. В фестивале приняли участие учащиеся Островской Детской школы искусств - Арина Тимофеева (8 класс), Диана Овчинникова (7 класс), Роман Гайворонский (3 класс) - воспитанники Зои Ермолович, Заслуженного работника культуры России. Поездки на этот конкурс стали для них уже многолетней традицией.

«За три дня фестиваля произошло много интересных событий. В первый день состоялось торжественное открытие конкурса, на котором выступили лучшие исполнители Петрозаводска. Участникам конкурса была предложена увлекательная и познавательная экскурсия в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова. Для любителей нотной литературы начала работу «обменная лавка», где гости могли обменять ноты с музыкой своего региона на ноты с произведениями карельских композиторов», - рассказали участники.

Три дня длились конкурсные прослушивания в номинациях: фортепиано соло, фортепианная импровизация, композиция, фортепианный ансамбль. Роман Гайворонский выступал в младшей группе (7-9 лет), в которой был 21 участник. Диана и Арина в старшей группе (13-15 лет), где соревновались 17 конкурсантов. По условиям конкурса нужно было исполнить 2 произведения: одно - композитора Баренц-региона, другое произведение своего региона. Международное жюри конкурса, возглавляемое профессором Петрозаводской государственной консерватории имени А.К.Глазунова проделало огромную работу, прослушав и оценив все выступления конкурсантов. Для преподавателей фестиваля «Северное сияние» - это еще и школа педагогического мастерства. Так, большое впечатление на слушателей произвел мастер-класс профессора Северной Норвежской консерватории Сергея Осадчука.

«Кульминацией форума юных пианистов стали гала-концерт и церемония награждения участников. Россыпь юных талантов, представленных в гала-концерте, свидетельствовала о высоком исполнительском уровне фестиваля. Дети были награждены дипломами и призами, а педагоги - благодарственными письмами за подготовку учеников. По результатам конкурса звания лауреатов 2 степени удостоены Роман Гайворонский и Арина Тимофеева, Диана Овчинникова - дипломанта 1 степени», - рассказала преподаватель по классу фортепиано Островской ДШИ Зоя Ермолович.