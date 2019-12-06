Общество

Праздником детства и творчества завершился проект «Путешествие к истокам»

В Дновском районном культурном центре 8 декабря состоялось итоговое творческое мероприятие в рамках проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети – наше будущее». Участники проекта из Пскова и Дно показали свои лучшие вокальные и хореографические номера в рамках яркого праздничного концерта общественной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети – наше будущее»

Дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее», из ансамблей партнеров проекта – «Зоренька», дновских коллективов - народного самодеятельного коллектива эстрадной студии «Акцент» и образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» поразили всех своим танцевальным мастерством. Ребята исполнили веселые народные танцы, завораживающие лирические композиции и зажгли вместе со зрителями под современные мелодии.

Юные артисты показали, чему научились за время реализации проекта, подарив зрителям блистательный праздник детства и творчества.

Кроме того, участники ПОООМС «Дети – наше будущее» и артисты партнера проекта – детского образцового театра «Бенефис» показали зрителям яркий комедийный спектакль «Кошкин house», в котором сюжет известного произведения заиграл новыми красками. Бродячие коты переоделись в богатые наряды и изображали важных персон на празднике у богатой Кошки. Они пытались высмеять хамство и невежество, пародируя недопустимое поведение высочайших господ. Однако во время беды сразу откликнулись и помогли Кошке. Зрители были в восторге от смешной и музыкальной постановки и наградили артистов бурными аплодисментами.

«Детское творчество – это важнейший элемент культуры, который обогащает мир ребенка, раскрывает его таланты, - отметила председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова, подводя итоги проекта «Путешествие к истокам». – Как же приятно видеть такое талантливое молодое поколение, за которым стоит будущее нашей страны».

Выступающая поблагодарила всех юных артистов за их творчество и талант, а педагогов -за их профессионализм и за то, что они работают, вкладывая душу в каждого ребенка; и наградила всех участников проекта благодарственными письмами.

В рамках итогового мероприятия «Путешествие к истокам» для всех желающих также проходили мастер-классы по изготовлению народной куклы, по квиллингу, по росписи по дереву, и зрители смогли своими руками сделать сувениры на память об интересном творческом событии.

Отметим, проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.