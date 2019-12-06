Общество

В День Конституции в 301 военном следственном отделе будет проводиться день приема граждан

12 декабря в День Конституции РФ в период с 12 до 20 часов в 301 военном следственном отделе и его региональных отделениях будет проводиться общероссийский день приема граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в 301 ВСО г. Пскова, в Пскове следственное отделение 301 военного следственного отдела расположено по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева, 77. Сообщения о совершенных военнослужащими на территории Псковской области преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия»:

8 (8112) 69-82-35.

В г. Пскове заместитель руководителя отдела майор юстиции Шелпаков М.П. принимает граждан ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов, а дежурный следователь – круглосуточно.

301 военный следственный отдел СК России по Западному военному округу информирует, что он расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 34. Сообщения о преступлениях в этом следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (812) 786-42-35. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

В полномочия 301 военного следственного отдела входит исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве о преступлениях, совершенных военнослужащими на территории Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

На прием можно записаться предварительно.