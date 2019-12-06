Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Сегодня в центре их внимания итоги Второго Псковского медиафорума и совещания губернатора Михаила Ведерникова с представителями псковских управляющих организаций, на котором он задал им курс на перезагрузку деятельности.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.